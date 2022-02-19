北京聞風：防疫模式「一國兩制」？ ／文：鍾鳴九

中央「出聲」終結路線之爭

南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵指出，當中國某地面臨較大災難時，由中央發布指示是一貫的做法。中央對香港抗疫工作作出指示，就是希望通過動員國家力量，全力以赴支持香港抗疫。北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍認為，中央的指示終結了香港抗疫模式之爭，明確了「動態清零」的路線和方法，並確認建立中央、粵、港三方協調總機制，構成香港防疫的行動框架，解決了既往做法中各自為戰、環節孤立、資訊和資源割裂的問題，有助香港抗疫形成整合合力。

指示下達後，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍隨即在深圳主持召開支援香港抗疫工作協調會。會議成立若干工作組與港府對接，逐項解決特區政府提出的請求援助事項。廣東省委省政府近日也專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出部署。

外界高度關注香港抗疫模式話題，甚至有西方媒體藉此挑動抗疫政治化，施壓香港作為國際大都市應與世界接軌——「躺平」與病毒共存。香港本土也有大量西方利益相關者希望與西方保持一致。但香港人口密度高、老齡人口佔比高、醫療資源有限、長者接種率較低，且香港高度開放，境外輸入風險高。「躺平」將導致病毒大規模擴散，後果恐不能承受。

學者倡糅合東西文化「動態清零」

對此，李曉兵指出，「躺平」是政府無法有效作為的無奈之舉。特區政府要有主心骨，通過加強與中央和大灣區其他行政機構的合作，提高防控效率；同時借鑑內地防疫經驗，結合本地情况，探索適合的防疫模式。田飛龍表示，香港在「一國兩制」下，防疫模式不可能與內地完全相同。香港應將西方個人主義與東方集體主義文化有機結合，探索形成香港特色的「動態清零」體系。香港作為資本主義社會，倘實現可持續「動態清零」，將對西方社會形成示範。

面對嚴峻疫情，特區政府在中央支持下，要切實擔負起防疫「主體責任」，在對形勢有所研判的情况下，創新防疫思路，探索符合本港實際情况的「動態清零」模式，以盡快穩控疫情，保障本港社會穩定運行。

文：鍾鳴九