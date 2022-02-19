冬奧德兩金女將：再不去中國

巴赫：冬奧成功 運動員滿意

新華社報道，巴赫指出，在全球疫情的大背景下，中國熱情接待全世界運動員，並為他們搭建了展示自我的舞台，運動員們非常開心，也對場館設施、冬奧村及閉環內的安全狀况感到十分滿意，「北京冬奧的奧運氛圍在我參與的歷届比賽中也是最濃厚的」。

巴赫還稱，冬奧期間閉環內核酸檢測陽性率僅為0.01%，「（北京冬奧閉環）是整個星球中最安全的地方之一，我們所有人在閉環內都生活得非常安全舒適」。

外交部發言人汪文斌昨亦稱，美國、英國等冬奧會代表團的負責人表示，冬奧會非常精彩，各項場館設施和賽事服務令人讚歎，運動員十分滿意，享受在這裏的比賽。

不過，「德國之聲中文網」報道，蓋森貝格爾周三（16日）接受德國電視二台訪問時，再次表達對國際奧委會將冬奧承辦權授予中國的不解，又承認作為運動員面對此類情形往往無能為力。她說，不會因為中國人權等因素而放棄自己的奪金夢想，况且她的家人也同樣為她的夢想付出了許多，「所以我決定去中國參賽，飛去兩個星期，完成我的任務，然後回家，從此再也不去中國」。