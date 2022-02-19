學運領袖熊焱現身反對六四紀念館 擬競選美眾議員 王丹：痛心疾首

去年從美軍退役 月初退出籌委名單

熊焱去年9月從美國陸軍退役後，宣布參選聯邦國會眾議員。他在當地時間周三（16日）出席在紐約法拉盛Linden Place舉辦的「關於六四運動紀念館在紐約建立」研討會。照片顯示，在當日宴會大廳的主席台上，紅色字幕表明「反對紐約設立六四紀念館」，熊焱坐於主席台前排中間位置；流出的邀請信則提到「疫情時期呼籲華裔團結、反對分裂族群」。

王丹以「痛心疾首」形容熊焱的舉動 ，並對他提出「三問」。他當年參與民運、帶領學生走上廣場，「33年後為個人利益站到中共一邊，對得起當年的死難者嗎？」；2015年熊母去世，海外民運人士曾公開聲援，「對得起臨終也未能見面的母親嗎？」；多年前闖關到香港參加維園晚會，「現在連建立一個紀念館你都反對，你對得起幾十年支持我們的港人嗎？」。

親中僑團辦研討會 稱不支持搞分裂

據熊焱向「自由亞洲電台」回覆，對方表示目前正在參選，有團隊集體決策，暫時不接受媒體訪問。舉辦有關研討會的團隊成員王先生表示，對「六四」沒有問題，但不支持有人利用六四謀取利益，「這是搞社區分裂，不利於中美團結」， 又稱「現在中美貿易這麼多矛盾在裏面，挑起這個事端來有什麼意思嗎？」、「我們肯定不支持」。

公開資料顯示，舉辦該活動的組織者鄭時甘，曾是福建政協委員，現為美國福建公所主席，「熱心社會公益獲中國駐紐約總領館的高度肯定和大力支持」，且曾5次在紐約及北京獲得國家主席習近平接見。

王丹在今年1月宣布，香港六四紀念館關閉後，希望籌集50萬美元（約390萬港元）在紐約建立六四紀念館，熊焱也在六四紀念館籌備委員會成員暨倡議人的名單上。王丹回覆本報時指出，根據熊焱本人的意願，「已經把他的名字從籌委會名單中拿掉」。他指出，籌備小組最初當面邀請他，他滿口答應，因此才列入名單。但熊焱在月初登報聲明稱沒有答應過，並要求撤掉其名字。

根據熊焱在2月2日的登報聲明指出，自己完全不知曉籌備簽名的事，亦沒有參與過；又稱參選國會議員，致力於改善民眾福祉，「促進美中合作友好合作關係穩定發展」。

2009年赴港六四集會 曾欲回國探病母被拒

熊焱在1989年為北京大學法律系研究生，「北大團結學生會籌委會」組織者、當年絕食團成員，於當年6月15日被捕，1991年獲釋、被開除學籍。1992年到香港，同年6月流亡美國。2009年六四20周年，順利入境香港出席六四燭光集會。2015年，他欲返華探望病危母親，飛抵香港後遭拒絕入境。

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