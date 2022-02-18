珠海搗偷渡案拘10人 羅湖指港偷渡者眾「有漏網」 促民眾檢測

大飛入境 通報未提來源地

珠海市高新區政府通報，珠海高新區疫情防控指揮辦反走私反偷渡工作專班，周二晚上根據民衆舉報，破獲一個偷渡集團，拘捕10名偷渡者，他們企圖利用「大飛」非法入境珠海，相關工作待續。新區政府翌日向舉報者派發獎勵金10萬元，屬珠海市發布懸紅舉報偷渡政策後派出的首筆獎金。

本月14日，有15人獲蛇頭安排從香港東涌碼頭上船偷渡至珠海斗門，當局已追蹤到12人，涉及湖南、福建及廣東多個城市。其中湖南及廣州分別有兩人證實確診新冠病毒。

江門台山撥100萬獎勵舉報

事件引發廣東各地展開反偷渡行動。據珠海市疫情防控指揮部發布的措施包括組織民兵堵截，懸紅每逮捕一船獎勵10萬元；珠海市強調打擊走私和偷渡「是維護國家利益和社會大局穩定必然要求」。東莞、惠州、江門、中山等城市亦展開打擊偷渡行動，凡舉報參與偷渡、走私者或船舶等線索，可獲獎金介乎5000至50萬元。以江門市新會區及台山市為例，當地前日合作設立100萬元舉報獎勵款項，舉報者可獲最高3萬元。部分地區更列明懸紅實施有效期1年。中山市昨日發通告敦促走私偷渡者投案，「若繼續隱瞞或包庇違法者，將予以從嚴懲處」。

珠江口實彈演習 掀阻嚇偷渡揣測

深圳市羅湖區政府近日透過「落戶政務短訊平台」通知市民，指「目前從香港偷渡到深圳的人員很多，邊檢公安只抓到部分，依然有漏網之魚」，稱羅湖區有確診個案與香港病毒株高度同源，是Omicron變種病毒，要求居民做核酸檢測。

另邊廂，據中國海事局網站消息，廣東海事局昨發布航行警告，稱昨早9時至下午2時，珠江口部分海域舉行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入。消息引發網民關注，不少人認為當局此時在珠江口一帶演習是與近日偷渡事件有關，意在震懾：「重點是實彈，『大飛』應該不敢過來了。不然根本防不住，那麽長的海岸線。」

（綜合報道）

（新冠疫情）