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2022年2月18日星期五
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五星旗天后宮「重建」
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【明報專訊】台南市新營區2019年曾出現一座高掛五星旗的「天后宮」道教廟宇違建物，遭檢舉後拆除。市政府近日發現同一地點出現重建建築物及五星旗，預計今日再拆除。
（中央社）
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