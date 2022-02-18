台修例防關鍵技術泄陸 違者可囚12年

涉關鍵技術者赴陸須審查

《聯合報》和中央社報道，兩項草案將送立法院審議，犯罪未遂仍會處罰。行政院長蘇貞昌指出，高科技產業是台灣重要經濟命脈，近年「紅色供應鏈」滲透台灣產業愈趨嚴峻，以各種手段吸引高科技人才竊取核心關鍵技術，並時有刻意規避法律規範，未經許可在台從事業務，或假借他人名義，違法赴台投資等。蘇稱，上述行為對台灣資訊安全、經濟利益、產業競爭力及國安等均造成相當危害。

行政院表示，兩項修正案將加強防止大陸等境外勢力對「國家核心關鍵技術營業秘密」的侵害，並加強業務人員赴陸審查，以及防範有陸企繞道第三地赴台從事業務，或陸資假借他人名義違法赴台投資。

根據草案內容，「國家核心關鍵技術」的定義是，如技術流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展，且符合基於國際公約、國防需要或國家關鍵基礎設施安全防護考慮，以及可促使台灣產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力的技術。行政院發言人羅秉成表示，經政府單位認定，私人企業技術都可納入關鍵技術，受新例特別保護。