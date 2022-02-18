浙江推大學生貸款 「創業失敗」政府代償

「壞帳將在信用系統留污點」

澎湃新聞網報道，浙江人社廳副廳長陳中稱，今年浙江力爭引進全國大學畢業生超過100萬人，大學畢業生到浙江工作可享受兩萬至40萬元的生活補貼或買樓、租樓補貼。而創業可獲貸款10萬至50萬元，若創業失敗，10萬元以下的貸款由政府代償，10萬以上部分代償80%。不過紅星新聞網引述浙江江山市人社局負責就業、創業的周姓工作人員稱：「政府代償之後，這筆貸款產生的壞帳，會在你貸款的金融機構中留下徵信（包括社會信用系統及金融大數據信用系統）等污點，這也意味着你的個人信譽會受到影響。」

此外，大學生從事家政、養老和現代農業創業，政府給予10萬元創業補貼，在此領域工作，連續3年給予每人每年1萬元補貼。對家庭困難畢業生發放每人3000元求職創業補貼。

浙江是用工大省，有2300萬省外務工人員。陳中表示，省外務工人員與本地打工仔享受同等就業、創業服務和政策，該省還開發了不要求技能、學歷、年齡的愛心崗位安置脫貧人口，保證月薪在4500元以上。