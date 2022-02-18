發改委：共同富裕非「福利主義陷阱」

國家發改委就業司副司長常鐵威稱，除牽頭研究制定擴大中等收入群體實施方案，國家發改委還將推動制定出台《促進共同富裕行動綱要》，以縮小地區差距、城鄉差距、收入差距和公共服務差距為主要方向，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎制度安排，更加注重向農村、基層、欠發達地區和困難群眾傾斜，另將研究構建促進共同富裕監測評估體系。

就業司長：要共同奮鬥

非坐享其成

就業司司長哈增友表示，必須明確共同富裕要靠共同奮鬥，幸福生活都是奮鬥出來的，共同富裕要靠勤勞智慧來創造。他說，中國人民自古就明白，世界上沒有坐享其成的好事，要幸福就要奮鬥，共同富裕等不來，也喊不來，必須是拼出來、幹出來的。

稱要「量力而行」

哈增友稱，「盡力而為」是要堅持在發展中保障和改善民生，用心用情用力辦好民生實事，以更大的力度、更實的舉措提高全體人民群眾獲得感、幸福感、安全感和認同感；「量力而行」是要清醒地看到，中國發展水平離發達國家還有很大差距，一定要把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，不能好高騖遠、吊高胃口，作兌現不了的承諾。

哈增友說，即使將來發展更好、財力更雄厚了，也不能提過高的目標、搞過頭的保障，堅決防止落入「福利主義」懶漢的陷阱。