酷似四川失蹤者 鐵鏈女身分成疑

兩名前調查記者自費到雲南當地調查，周日發布文章，稱當地沒有村民認得小花梅就是影片中的鐵鏈女。鄧飛本周二上載八孩之父董志民跟鐵鏈女的「結婚證書」中，照片上的「楊慶俠」與八孩之母鐵鏈女判若兩人。有網民取得雲南小花梅年輕的照片，發現結婚證上的女子跟小花梅十分相似，認為小花梅就是「楊慶俠」。若屬實，鐵鏈女真實身分究竟是誰？

長子出生「超前」收留年份

輿論熱度再次被點燃，「破案式」接力賽持續上演。有網民查出董的長子出生日期為1997年，與官方通報鐵鏈女於1998年被收留不符合，質疑當局早前通報中提及的DNA親子鑑定真實性。微信公號「閒時花開」發文稱，生於1984年的四川南充人李瑩，在1996年12月失蹤後，父母雙亡。一直在替兄尋女的李瑩叔叔李大成，看見鐵鏈女照片後，認定她是失蹤多年的侄女，並強烈要求前往徐州做DNA比對。「只是伴隨豐縣4次通告的否認，他的願望並未實現」。

微信公號「阜成門六號院」從徐州人口普查中少數民族增長的態勢中，印證當地買賣婚姻相當普遍。亦有人翻出豐縣過往的判案書，發現法院多次駁回被拐婦女的離婚案，理由是有「幸福美滿的家」、「未有感情破裂的實據」。