八孩母升省級調查 官媒盼一錘定音 4次通報受質疑 胡錫進嘆官方公信力弱

將嚴肅追責相關人員

豐縣八孩母親上月底經由抖音影片曝光，片中可見她被鐵鏈栓在土屋內，疑遭丈夫虐待禁錮。因輿論壓力，豐縣和徐州市官方自上月28日起連發4份通報，提到調查「女子楊×俠遭鐵鏈綁起」事件，通報被質疑前後矛盾，民間有人遂自發查案，是內地自「疫情吹哨人」李文亮醫生去世後罕見的輿論風暴。

央視新聞昨日報道，江蘇省委省政府決定成立調查組，全面調查「八孩女子」事件，徹查真相，嚴懲違法犯罪，嚴肅追責有關責任人員，結果「會及時向社會公布」。消息公布後，《中國婦女報》在微博發文，稱江蘇的決定有助釐清輿論焦點，回應社會關切，希望盡快查明真相，「期待調查一錘定音」。

調查層面兩度升級

官媒稱「可見還有人會被罰」

《人民日報》海外版旗下帳號「俠客島」發帖稱 ，相對之前縣級、市級層面自查，今次是由省級層面調查，要求「徹底查明事實真相」「嚴肅追責」。此前當地已對涉嫌非法拘禁或拐賣婦女3人採取強制刑事措施，帖文稱，「可以想見，此後還有人會被黨紀國法處罰」。民政部兒童福利司昨日回覆網民，提到對「指八孩中的未成年者」採取何種保障，應根據事件進展確定。

新華社等官媒轉載成立調查組消息。八孩事件主要由民間輿論推動調查，或由前記者自行調查披露，有網民揶揄昨日「才發現我國有那麼多媒體」。冬奧期間，主流媒體關注代表中國出賽的金牌選手谷愛凌，但「#官方通報徐州豐縣生育八孩女子情况」的閱讀量截至昨日近40億次，亦掀起有關「谷愛凌與小花梅，誰代表着真實的中國？」的討論。

內地律師：兩女權者赴當地被拘

《環球時報》前總編輯胡錫進昨表示，每有網上輿論事件形成，經常有官員抱怨有破壞性勢力帶節奏，媒體推波助瀾，胡稱「這次媒體可是乾乾淨淨，沒有推波助瀾了吧？」又稱一件基層事件「搞成這樣」，省政府不得不成立調查組，「從政治上說，這是悲劇性的。它是官方公信力已經非常脆弱再清晰不過的警鐘」。

過去一周，兩名關注婦權的女網民到豐縣調查，其後在微博上再無更新消息。一名知情內地律師向本報證實，兩名女子周日（13日）被公安以涉嫌尋釁滋事拘留，家屬試圖尋求律師介入，昨日家屬接到通知到派出所，目前仍未知當局是否已放人。

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