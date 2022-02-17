遭擄柬國 江蘇男淪「血奴」 每個半月抽3瓶血 瀕死逃脫

血幾抽乾有併發症 醫院輸血8袋

上游新聞報道，30歲的受害人李亞緣綸來自江蘇鹽城市，參與救助的中柬義工隊透露，本月10日晚接到求助電話。由於天色太晚，義工隊翌日一早才趕到約定地點接李亞緣綸，將他送到金邊中柬第一醫院治療。報道指，當時李亞緣綸手臂上有許多針孔，體內的血液幾乎抽乾，更有浮腫、腹水、肝硬化等併發症。醫院為他輸血8袋、共2800毫升的血後，才渡過危險期。

屢遭虐待 拒參與網詐逼賣血

李亞緣綸表示，自己從小在福利院長大，沒有親人，曾做過保安。去年6月因為薪酬吸引，決定到廣西工作，未料抵達後，就被人綁架到柬埔寨西哈努克港經濟特區。李在當地被多次虐待和轉賣，最終以18,500美元（約14萬港元）賣給一個網絡詐騙集團。但他因為拒絕參與網絡詐騙，近半年，每隔一個半月就被詐騙集團帶來的「醫生」抽3個輸液瓶、約1500毫升的血，共計被抽血7次。

李亞緣綸稱，由於「身體嚴重缺血」，「醫生」已不能在其身上找到血管，要在額頭找血管抽血。李最終趁網絡詐騙團伙監管的人不注意，成功逃離。中柬第一醫院院長朱學敏則表示，李被送到醫院時，因他血管萎縮，護士長一時間也找不到血管位置，只能切開大腿附近的皮膚，找血管抽血，其血液卻呈血水狀態。

據報，與李亞緣綸一樣被綁架賣血的還有另外7人。中國駐柬大使館和金邊警方將進一步調查案情，大使館會盡可能給李必要的幫助。

此次「血奴」事件，引起外界關注柬埔寨網絡詐騙的情况。極目新聞報道，在柬埔寨的網絡詐騙公司，業績差或不聽話的員工會遭到毆打、電擊，最後被轉賣。專門揭露當地詐騙綁架、關注華人遭遇的微信公眾號營運者阿龍指出，轉賣很可能根本找不到下家，網詐公司就會想辦法榨乾員工身上的一切，包括抽血。他又表示，遭遇抽血的人最後還活着到醫院救治算是非常幸運，因為在柬埔寨，一般可能會面臨死亡的結果。