文在寅：韓中應建更成熟穩固關係

文在寅10日接受新華社等全球多家通訊社聯合書面採訪，新華社昨報道，文在寅說：「自1992年兩國建交以來，韓中關係過去30年取得了令人刮目相看的發展成果。以面向未來的視角展望今後30年，雙方應建立起更加成熟、穩固的關係，進一步加強經濟合作，攜手努力讓兩國民眾都能從中得到實惠。」

文在寅強調，隨着韓中兩國國際地位提升，兩國不僅在朝鮮半島問題、還在應對新冠疫情和氣候變化等全球課題方面不斷加強溝通。尤其有必要加深兩國年輕一代的相互理解、增進兩國青少年的友誼，為此需更加積極拓展兩國文化交流和人員往來。

韓學者：過度反華情緒很危險

在4日北京冬奧開幕式上，一名身穿朝鮮族傳統服飾的少數民族代表出現在國旗傳遞環節，引發韓國網民及政客指摘中國「文化掠奪」的指摘。《韓民族日報》14日刊登韓東大學統一韓國中心教授鄭鎮鎬（音） 的文章認為，過度的反華情緒很危險，藉開幕式服裝製造爭議才是病態心理。鄭鎮鎬認為，為將韓中伙伴關係恢復至「薩德」防禦系統部署前的狀况，韓國仍需做出非常迫切的努力。