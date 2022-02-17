中法元首通電 達下階段合作多項共識

習：一道推進中歐投協生效

新華社報道，習近平指出，今年法國接任歐盟輪值主席國以來，為增進歐盟團結、加強歐洲戰略自主做了不少事情。中歐雙方應該共同努力，凝聚最大公約數，推動中歐關係得到新發展。中方願同法方一道，推動中歐領導人會晤成功舉行，共同辦好新一輪戰略、經貿、綠色、數字、人文高層對話，推進中歐投資協定批准生效進程，切實惠及雙方人民。

馬克龍：盼深化全面戰略伙伴關係

馬克龍表示，當前國際形勢充滿緊張動蕩，法方更加希望同中方深化全面戰略伙伴關係。法方對近年來法中兩國在技術、農業、航空、核能等領域合作取得重大成果表示滿意。作為今年上半年歐盟輪值主席國，法方將全力推進歐盟同中國之間的積極議程，同中方共同努力，推動歐中領導人會晤取得成功，推動歐中關係向前發展。希望歐中投資協定批准生效取得進展。

兩國元首還就下階段雙邊合作達成多項共識，包括推動農業科技和地方優勢農業產業合作盡早落地。中方歡迎法國更多農食產品企業在華註冊；支持更多法國銀行和金融基礎設施接入人民幣跨境支付系統；中方將根據有關程序和標準，積極審批法資銀行有關金融資格申請；盡早舉行中法戰略對話空間分組會議、網絡分組會議，開展極地、海洋對話，加強兩軍各層級對話交流等。