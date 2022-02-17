15人香港同船偷渡珠海 再有2女確診 一日遊遍廣州4區 商場景點關閉消毒

郴州市公安局昨天通報，對15日報告的2名確診病例立案偵查。通報稱，14日凌晨4時，肖×、鄧×康通過非法途徑從香港入境珠海市斗門區，再利用提前準備的車輛和手機經高速公路進入郴州。兩人涉嫌犯妨害傳染病防治罪等罪名，案件正在進一步偵辦中。根據早前報道，當地已經排查出密切接觸者和重點人群842人，並根據2人的活動軌迹劃定重點區域，落實管控措施。

東涌碼頭上船 有人柴灣做後廚

而惠州博羅縣昨亦公布該宗偷渡案的更多詳情，指偷渡人士14日凌晨3時至5時在香港東涌碼頭上船，船上有15人，彼此緊靠。至凌晨5時半，自珠海斗門上岸，乘坐「蛇頭」安排的車輛到達珠海市內某巴士站旁，再乘坐或自駕不同的私家車離開，其中有2人前往惠州市博羅縣龍溪街道，分別為梁武雄（廣東省茂名信宜市人）、李華冠（廣西自治區崇左市天等縣人），李曾在柴灣一間食肆後廚工作，是梁的妹夫。

兩女病毒量高均染Omicron

據《廣州日報》報道，廣州市公布新增7宗境外輸入確診情况，其中兩名分別21歲及23歲的確診女病人疑與偷渡案有關。通報稱兩人在14日凌晨從香港入境，隨後乘網約車抵達廣州，當晚到廣州市中西醫結合醫院核酸採樣，15日確診。官方稱，兩女子核酸檢測的Ct值均較低，提示為近期感染，體內病毒量高；其居住的酒店和就餐的餐廳也檢出環境陽性，說明病例正處於排毒期，傳播可能大。昨經過進一步檢測，驗出兩人均感染Omicron變異株。

根據流行病學調查，兩名女子在抵達廣州後，分別到過天河的太古匯LV、Dior等名牌店；花都區及南沙區兩間酒店、食肆，以及番禺區的長隆歡樂世界。當局已對相關場所關停清潔消毒緊急展開排查，累計甄別密切接觸者、次密接者逾千人，經核酸檢測結果均為陰性。

查獲12人 涉3省多市

目前同船偷渡的已有12人被查獲，涉及廣東的廣州、深圳、佛山、東莞、惠州，以及湖南、福建。針對近日香港出現疑為避疫偷渡廣東事件，廣東省下發通知，要求各市加強防控措施，嚴防疫情經非法入境途徑傳播風險。按照省公安廳的具體工作安排，迅速全面開展人員排查。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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