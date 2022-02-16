粵自貿區推27新措施 允港人開旅行社

此外，配合去年全省試點的藥械通，措施提出要在自貿區提升醫藥產品進口便利度，鼓勵透過藥械通途徑進口的藥品及醫療器械通過自貿區進出，並支持前海蛇口片區申請設立首次進口藥品和生物製品口岸，以及爭取展開跨境電商零售進口部分藥品及醫療器械試點（相關新聞刊A8）。

金融方面，除打造期貨產業鏈，亦提出要探索展開前海聯合交易中心與香港交易所、內地期貨交易所等進行期貨現貨聯動業務試點，並支持前海聯合交易中心展開天然氣大宗商品跨境交易，拓展大宗農產品、綠色低碳商品品種。

貿易相關方面亦提出多項創新，包括支持前海蛇口片區建設電子元器件亞太集散中心、海運中轉集拼中心等；支持南沙片區建設全球優品分撥中心、大灣區機場共享國際貨運中心等特色項目；實施離岸貿易結算便利化措施，並探索展開大灣區「組合港」建設，擴大組合港應用範圍，支持南沙、前海蛇口片區進一步創新口岸通關監管方式，提升業務流程及區域通關便利水平。

明報記者