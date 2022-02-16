疑避疫凌晨坐船偷渡 兩人由港返湘檢陽性

《南方都市報》報道，郴州市官方通報，確診的兩名返鄉人分別為肖×、鄧×康。經核查，兩人14日凌晨4時從香港坐船，早上約5、6時到達珠海市斗門，其後駕駛私家車經樂廣高速於下午4時許從郴州西高速出口駛出。

珠海反偷渡抓一人獎1萬

通報顯示，兩人抵達郴州市後，自行到郴州市第一人民醫院南院接受核酸檢測，其後在北湖區駱仙路食品加工城茶油豬腦殼盒飯店及附近建國副食店分別購買飯盒和香煙。下午5時半入住南嶺大道金地酒店，之後未外出。到昨日上午，因兩人的檢測結果和覆查結果均為陽性，被轉至當地的定點醫院隔離治療。

郴州市官方的通報，證實兩人是湖南籍，並非港人；但未講明兩人是否偷渡珠海。目前香港與內地處於封關狀態，並沒有客船往來兩地。且珠海斗門亦無口岸讓港人入境。而兩人亦無按規定在進入珠海後即時入住酒店隔離。香港近日疫情大爆發，不少人北上避疫，但深圳灣口岸塞滿人潮，數百人無法預約到深圳的隔離酒店被迫滯留，不排除有人以「偷渡」方式闖關內地逃避疫情。珠海市疫情防控指揮部昨發通告，要求打擊偷渡，組織民兵、漁船堵截，每抓一人獎1萬（人民幣，下同），每抓一船獎10萬。

郴州市在疫情發生後開展流調溯源、追蹤排查管控、區域核酸檢測等工作，並對兩人居住酒店及其他涉及場所開展環境監測和消毒。排查出密切接觸者和重點人群842人，並根據兩人的活動軌迹劃定重點區域，落實管控措施。郴州市疫情防控指揮部呼籲，與兩人有過接觸史的人員，立即向當地有關部門報告。同時要民眾關注官方權威發佈，「不信謠、不傳謠、不造謠」。

郴州排查842人

內地網民轟「千里投毒」

事件昨天引發大量內地網民關注，不少網民留言抨擊兩人偷渡返內地「千里投毒」，要求嚴懲該兩人，同時「邊境要嚴防死守嚴防偷渡投毒」。

此外，內地近日發現多宗「來自香港的境外移入」確診個案，其中北京市昨天公布新增1例，該名患者本月13日從香港抵達北京首都機場，核酸檢測呈陽性，14日確診；廣東省昨日則通報新增14例，包括9宗確診病例，及5宗無症狀感染。國家衛健委昨日公布，14日新增本土確診40例，包括遼寧29例，江蘇蘇州8例，廣東深圳兩例。

（綜合報道）

（新冠疫情）