習：推動中國法域外建設「開展國際鬥爭」

習近平稱，中國法治體系存在短板和不足，包括法律規範體系不夠完備，重點領域、新興領域相關法律制度存在薄弱點和空白區；法治實施體系不夠高效，執法司法職權運行機制不夠科學；法治監督體系不夠嚴密，各方面監督沒有真正形成合力；法治保障體系不夠有力，法治專門隊伍建設有待加强；涉外法治短板比較明顯。

習稱，當前需發揮法治「固根本、穩預期、利長遠」的作用，重點做好堅持法治體系建設正確方向、加快重點領域立法、深化法治領域改革、運用法治手段開展國際鬥爭、加强法治理論研究和宣傳5方面工作。

稱反制「長臂管轄」

又加強涉外領域立法

習稱，「正確方向」具體講就是要堅持黨的領導，堅持中國特色社會主義制度，貫徹中國特色社會主義法治理論，「我們要建設的中國特色社會主義法治體系，必須是扎根中國文化、立足中國國情、解決中國問題的法治體系，不能被西方錯誤思潮所誤導」，而「法治領域改革」決不能變成「對標」西方法治體系、「追捧」西方法治實踐。習近平提及的「重點領域」包括電訊網絡詐騙、新型毒品犯罪和「邪教式」追星、「飯圈」亂象、陰陽合同等娛樂圈「突出」問題。