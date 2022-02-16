三立董事長林崑海病逝 享年68歲

《聯合報》報道，林崑海罹患口腔癌多年，近年癌細胞移轉到骨頭、腦部，臨終前已無法辨識親友，家屬不忍他受病痛折磨，前晚決定拔喉。台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌去年都曾到高雄探望林崑海，顯示他在綠營地位頗高。

僅有小學學歷的林崑海白手起家，早年揸過的士，甚至在夜市擺攤賣過盜版錄影帶，1983年成立海華影視，經營出租錄影帶。1993年推出三立頻道，5年後更名為三立電視台。有黨外人士說，台灣戒嚴時期資訊匱乏，林崑海製作街頭運動、演講等黨外活動錄影帶出售，常在黨外政見會或演講場擺攤，利潤很高，也與綠營人士建立深厚情誼。

林崑海政治傾向鮮明，掌握政論節目、新聞報道話語權，成為足以左右民進黨勢力的傳媒大亨。他曾於2001年參選立委落敗，之後退居幕後，在台灣南部擁有很大影響力。其「湧言會」代表人物包括立委趙天麟、王定宇等。