官媒轟國民黨人「暗獨」破壞力更甚 林為洲：「中華民國」屬主權獨立國 陳以信：尋求穩定當「反華」

《人民政協報》上周六在《促統必須同時和島內「兩股」勢力作鬥爭》的文章中稱，台灣出現「明獨」和「暗獨」兩股勢力，其中「暗獨」是表面上堅持「一中」，實質上以反共之名行「反中」之實的國民黨內少數頑固派，「很多時候與民進黨內反動派相互勾連合流，威脅兩岸和平」。

稱與民進黨「勾連合流」 昨刪文

文章指出，國民黨隨着連戰、吳伯雄、洪秀柱等人退出權力核心後，已經在國家與民族大義上「迷失方向」，點名藍營有一批像林為洲、陳以信這樣的公開勾結國際反華勢力、暗地與民進黨合流，繼承李登輝「兩國論」路線的國民黨人存在；並指陳以信等人在過年期間「躥訪華盛頓」，乞求美國「反華急先鋒」議員對拜登政府施壓，意圖讓拜登政府在對台軍援和遏制大陸方面加碼。

文章又稱，「暗獨派」對兩岸關係的破壞力比綠營「明獨」更大，又稱綠營中同樣存在很多不支持台獨的中間派，可以爭取。昨日所見，微信公眾號「人民政協報」已經刪除有關文章。

陳、林一般被視為國民黨年輕的本土派，其中陳以信在農曆新年期間訪美，曾與多名國會議員會面。而林為洲過去為民進黨籍，曾在2020年提出國民黨黨名刪「中國」二字的議題。據中央社，對於遭點名「暗獨」，陳以信表示不予置評，稱自己最支持中華民國，絕不是反華，他最反對的是台獨。陳又表示，國民黨未來路線應兼顧「親美與和陸」，他這幾年協助國民黨親美知美，呼籲朝野在對美與對陸關係取得平衡，就是要幫台海找到和平穩定的策略。中共不應把尋求穩定平衡的作法當作反華，否則是嚴重誤判。

朱立倫：希望各方相互節制

林為洲稱，兩岸之間希望可以維持和平、共榮，但最近解放軍機擾台趨嚴重，甚至疑似已飛到東引、東沙附近，讓兩岸更緊張，大陸方面要負起很大的責任。國民黨主席朱立倫表示，區域和平是大家共同責任，任何造成區域和平的紛爭、緊張，都不是大家所期待的，希望各方的說法都能夠相互節制。

《人民政協報》涉台主編高楊對《風傳媒》指出，文章是要提醒國民黨內的極少數人，要有起碼的民族大義，應當迷途知返，又稱即使是蔣介石、蔣經國的反共也是追求統一，但近來國民黨路線很奇怪，帶頭「聯美抗中」。高楊強調，此文是他的個人看法，沒有跟國台辦事先溝通過。

學者：或助國民黨拓新市場

德國之聲引述台灣中山大學政治學研究所教授廖達琪稱，事件「幫助國民黨在台灣市場開拓新可能」，對林、陳甚至是「加分」。就像民進黨有不同派系，國民黨有深藍也有「中間的」，以免被邊緣化，在大陸議題上要「分進合擊」。

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