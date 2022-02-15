廣東23宗輸入均自香港

深圳口岸6跨境司機陽性

深圳口岸前天公布，6名跨境貨車司機核酸檢測陽性。該6名患者為2月4日以來，深圳口岸檢出的第18至23名陽性跨境司機。

廣東省衛健委的數據顯示，前天該省新增27宗境外輸入病例，多地錄得來自香港的輸入病例，共有18宗。其中深圳8宗、佛山2宗，東莞6宗及江門2宗。此外，廣東新增15宗境外輸入無症狀感染者，共有5宗來自香港，其中深圳報告1宗、佛山報告2宗、東莞報告2宗。

蘇州籲市民勿離城 延遲開學

據浙江蘇州市政府新聞辦公室官方微信消息，前天晚上，蘇州市在發熱門診就診患者和「願檢盡檢」人員中，有4人核酸檢測初篩及復核結果均呈陽性。接報後，市、區兩級疫情防控應急處置機制立即啟動，全面開展流行病學調查、採樣檢測和隔離管控，並且落實相關場所管控及環境消毒殺菌等防疫措施。

因應防疫，蘇州要求全市中小學校、幼稚園暫緩春季開學，線下培訓機構一律暫停；當局建議市民非必要不離開蘇州，盡量減少出行。