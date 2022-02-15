入台檢疫減至10天 一人一戶者居家隔離 將放寬商務客

據中央社、「新頭殼newtalk」等台灣媒體報道，台行政院長蘇貞昌昨上午召開擴大防疫會議，表示本土疫情暫未在農曆新年期間造成衝擊，病例數甚至較上周下降近1/4。雖然未來仍可能出現本土確診案例，但政府必須兼顧生計及發展經濟，逐步恢復正常生活、邁開步伐走向世界。他要求指揮中心在醫療量能可負擔、口服藥劑充足準備及疫苗覆蓋率穩定提升前提下，就研議調整目前的居家檢疫政策或商務人士入境規範。

Omicron有縮短潛伏期迹象

台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中隨即在下午的疫情記者會中宣布，將參考鄰近日本、韓國及新加坡縮短檢疫措施，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」。未來居家檢疫場所以住宅一人一戶為原則，如家戶無法符合一人一戶檢疫條件者，須入住防疫酒店完成10天檢疫。

陳時中解釋，經審慎考量Omicron有縮短潛伏期迹象，感染病毒後7天及10天內發病者比率分別達95%及99%以上，感染Omicron住院率及死亡率較其他變異株低，在島內持續提升疫苗基礎劑及追加劑接種率下，未來個案將以無症狀或輕症居多。

陳時中：再下一步開放觀光客

按台灣檢疫現行規定，可申請入境的外籍人士為學生、台人或持有效居留證者的外籍配偶與未成年子女；另還有印尼、越南、菲律賓與泰國外勞可專案入境。陳時中說，未來將放寬商務人士入境許可條件，並比照（有關入境地區疫情）縮短檢疫。而因應檢疫措施調整規劃，已研擬提升疫苗覆蓋率、持續整備醫療及檢疫所、增加快篩頻率和防疫酒店嚴格防疫管理。同時強化企業自主防疫應變管理計劃、商務入境專案管理等防疫配套管理措施，並將持續監測國內外疫情趨勢及社區傳播風險。

台灣暫未公布檢疫放寬措施時間表，不過陳時中在接受《自由時報》專訪透露，元宵節後將逐步鬆綁邊境。陳並透露，開放商務客後，下一步就是開放觀光客。上周已與旅遊業者開會，要從促銷台灣觀光、旅遊人力回流、規劃防疫指引開始着手，為開放做好準備。

（綜合報道）

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