盛和資源擬收購澳洲稀土上市公司

「華將進一步緊掐全球供應」

中國稀土龍頭企業盛和資源近日披露公告稱，公司擬以約1.8億元人民幣（約2.2億港元）收購PEK公司19.9%的股權。《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）昨評論稱，如果盛和資源成功收購PEK，中國將進一步掌握全球稀土供應的命脈。

前述報道解釋，在全球17種稀土元素當中，80%產量來自中國，加上中國政府規定中國稀土開採與冶煉企業的生產上限，因此中國政府對稀土價格有很大的影響力。

據《每日經濟新聞》報道，PEK公司總部位於西澳洲的珀斯，在澳洲證券交易所上市（代碼：PEK）。主要經營位於坦桑尼亞的Ngualla稀土礦項目和擬在英國投資建設的Teesside精煉廠項目。該公司的核心資產是通過其在坦桑尼亞的全資子公司PR NGMinerals Ltd擁有的Ngualla稀土礦項目。

PEK經營坦桑尼亞稀土礦

Ngualla稀土礦項目預計投資約2億美元（約15.6億港元），年處理原礦約80萬噸，產稀土精礦約37,200噸。盛和資源表示，項目如果能夠順利實施，將有利於進一步夯實公司發展基礎，優化公司全球業務佈局。