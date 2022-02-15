胡錫進：輿論宣傳谷愛凌 勿靠向愛國主義

冬奧網刪谷「棄美籍入中國籍」

谷愛凌為中美混血兒，2019年由代表美國隊改為代表中國出賽。不過近日北京冬奧組委會官網在對谷的英文介紹中，刪去了「放棄美國國籍加入中國國籍」的字句。

谷愛凌多次在公開場合以「在美國是美國人，在中國是中國人」來回應有關國籍的質疑。胡錫進昨發帖表示，認為有關回應是她的真實自我定位，但現實未必能如她所願，「中美關係惡化致使這樣的通道幾乎被封死了，法律問題也難逾越」，未來谷愛凌可能面臨艱難選擇。「在谷愛凌的問題上，中國的國家榮譽和信譽不能有風險，國家的迴旋空間一定要大於任何人的選擇空間。」他提醒，像「為國爭光」這樣的說法宜少用，代之以「為中國隊爭光」更加妥當。

美媒指負義 官媒：要輸得起

新華社昨評論文章〈輸要輸得體面〉指出，近日有美國電視評論員以「忘恩負義」評論谷愛凌代表中國奪冠，批評美國是典型雙重標準，「贏得下、輸得起，這是體育的內涵，做人的境界，更是大國的氣度」。

（北京冬奧）