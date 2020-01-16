快查快判 製售盜版冰墩墩囚一年 民間搶註冰墩墩谷愛凌商標 429宗申請駁回

個人學習欣賞新聞用途除外

冰墩墩在社交平台走紅後，相關紀念品被消費者瘋搶，價格翻數倍，在北京有人排隊數小時都買不到。「一墩難求」的冰墩墩最近成為山寨「寵兒」，中宣部版權管理局昨日公布，北京市近期「快偵、快訴、快判」一宗涉嫌製造出售盜版冰墩墩和雪容融玩偶的案件，疑犯判處有期徒刑一年，罰款4萬元人民幣，成為全國首宗侵犯北京冬奧吉祥物形象著作權的刑事案。

該局副局長湯兆志表示，除了法律特別規定，例如為個人學習和欣賞、用作新聞報道等合理情况，其他未經許可使用冬奧吉祥物的行為，都可能構成侵權。

山寨貨包括公仔T恤蛋糕

浙江、重慶等地近日都查獲製售山寨冰墩墩的廠房和店舖，產品包括玩偶、T恤等。在浙江寧波，有餅店在外賣平台銷售一款有奧運五環的冰墩墩蛋糕，被市監部門發現。餅店吳師傅解釋：「我不知道這種蛋糕是不能做的，現在這個吉祥物比較流行，店裏的運營管理人員就把蛋糕放在平台上了。」他其後立即將有關產品下架。江蘇南通亦有類似情况，已被查處。

根據規定，國際奧委會全球合作伙伴、京奧官方合作伙伴和官方贊助商可依法商用冰墩墩的形象和名稱。按照國際奧委會與北京冬奧組委簽訂的合同，冰墩墩的知識產權將在12月31日前轉讓給國際奧委會。

除了玩偶侵權，國家知識產權局昨公布，駁回429宗涉及谷愛凌與冰墩墩的商標註冊申請；並對已註冊的43件商標宣告無效。局方指出，一些企業和個人自2019年起以謀取不當利益為目的，惡意搶註吉祥物及運動健兒姓名等，非法利用奧運會和奧組委的聲譽，造成重大社會不良影響，損害中國嚴格保護知識產權的良好形象。

局方稱，將保持嚴厲打擊惡意註冊商標的高壓態勢，嚴肅處理惡意搶註商標、圖謀不當利益的申請人，歡迎公眾舉報。

22萬條連結涉侵權被刪

谷愛凌在本月8日奪金後爆紅，隨後有傳媒發現，谷愛凌三個字早在2019年6月就被註冊成商標。而冰墩墩、雪容融在2019年9月17日正式發布，一些個人和企業申請註冊商標的時間多為2019年9月18日。

另外，冬奧賽事已經過半，當局指出，優酷、愛奇藝、騰訊視頻、百度等27個主要平台，刪除合共超過22萬條涉冬奧侵權的連結，處置傳播涉冬奧侵權內容3363個帳號。

明報記者

（北京冬奧）

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