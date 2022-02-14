民間「八孩母」故鄉調查 與官方通告相悖

原供職於雲南媒體的前調查記者馬薩和鐵木前日（12日）發布「尋找小花梅」一文，稱他們從雲南福貢縣政府及當地人了解到：小花梅確實是亞古村人，小花梅還有一個同母異父的妹妹，徐州警方調取了八孩母和小花梅的妹妹的脫氧核醣核酸（DNA）作檢測對比。

「指認小花梅是鐵鏈女的，是一名醉漢」

不過實地採訪後，他們發現包括小花梅的妹妹、鄰居等人都無法從影片中辨認出楊女就是小花梅。文章指出，小花梅是傈僳族人，但影片中女子的口音不是傈僳語或怒族語，而唯一指認小花梅即是鐵鏈女的人，是一名醉漢。

村民否認有人調查 八孩母口音不對辦

徐州官方曾說他們「以亞古村為重點，擴大多個鄉鎮調查走訪，並發布協查通告」，「還組織幹部比照照片、口音」，但馬薩指出，當地僅有一條大街，卻沒人認識影片中女子，也都否認有人來調查過；警方在取了小花梅妹妹的血液並帶走一件其母親生前的衣服後，並沒有將DNA鑑定結果告訴小花梅的家人。

今年1月28日，有網民上傳一段影片，顯示一名育有8個孩子的媽媽疑因精神失常被鐵鏈拴着，在寒冷天氣下還穿着單衣，事件引發輿論嘩然。徐州當局直到第四份通告，才承認相關人等涉嫌非法拘禁罪及涉嫌拐賣婦女罪。