無50萬禮金女友被拖走 博主欲救遭「外家」毆打

「觀察者網」報道， B站博主「九品芝麻鏟屎官」前日發布一條題為「沒有50W（50萬）彩禮，女朋友被強行拖走，我該怎麼辦」的短片，片段顯示一名女子上周五（11日）被家人從一家房屋內拖出並毆打，女子大叫及掙扎，最終被帶上一輛車。一名男子離開屋內追上欲救該女子，同被打倒在地，最後致電報警。「九品芝麻鏟屎官」在短片簡介中表示：「我們在一起已經6年了，通過努力，我們去年有了自己的房子，開始計劃成立一個家庭。為了讓她母親放心，房子的名字填了她的。但是我們仍然遭到了強烈的反對，除非50w彩禮，就算把我們的房子賣了也得湊夠。」

片段上載B站掀關注 後刪除

短片引發大量網民關注，並登上微博熱搜，閱讀量超過兩億，昨晚被刪除。有網民稱女事主的弟弟是「吸血魔」，家中重男輕女，要50萬禮金是為了給弟弟結婚買樓。該博主昨日回應稱網民所言是「臆測」，呼籲不要對他和家人「進行網暴」。他說已經聯絡到女友，一切還好，正往甘肅與之相見，又稱女友不希望父母被追究責任。

女友另拍片 稱父母提50萬是「氣話」

一名自稱是被拖走事主的網民昨日亦在B站發布短片，回應自己被父母從男友家中拖走，以及父母重男輕女、想要50萬彩禮等網傳內容，她稱家中的條件不需要用禮金為弟弟買樓結婚，而且家裏把自己供讀到研究生，不存在重男輕女。至於50萬禮金，她稱「家裏人生氣主要是我個人問題」，因為自己與男友一起6年才告知父母，而且自己碩士畢業，卻一直和男友從事自媒體工作，家人「吵架時說出 要50萬彩禮的氣話，不是真的要50萬彩禮」。至於自己被父母強行拖走，她解釋說是因為事發前一天自己從家中不辭而別，家人很生氣，「處理方式有點欠妥」，但未限制自己的人身自由。

警方警告勿暴力限制事主自由

事件發生地寧夏銀川市警方昨日發布通報稱，郜女士表示已經跟父母返回甘肅老家，對婚戀問題將與父母認真協商；民警告誡郜的父母不得採取暴力手段限制女兒人身自由，已將事件初步情况通報甘肅省警方。