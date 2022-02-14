「兔主席」發文評港抗疫「不死不活」

「兔主席」原名任意，他的祖父任仲夷曾擔任廣東省委書記。在香港反修例運動期間，他撰寫大量評論在簡體中文輿論圈走紅。他近日在評論香港第五波疫情的文章中指出，內地做到動態清零的條件之一，是擁有一個貫穿全社會各個部門的、滲透到基層的政府體系，一個「全過程的360度的體系」，能以相對比較低的經濟代價和社會成本，去維持「動態清零」的狀態。

他提到，另一點是必須在最初的時點控制疫情，其中最核心的能力是在移動互聯網、大數據等技術基礎上的信息蒐集能力。但香港的精英階層與西方一樣，認為個人隱私是某種核心的、不可讓渡的權利，也特別在意西方對香港的看法，還沒有做好準備去接受內地這套體系，精英階層始終認為歐美才是先進和文明的代表。最終只能採取非常笨的方法，封樓也是一棟一棟的封，出現無數漏網之魚。

港「躺平」或就勢轉與歐美通關

任意又稱，現時如果香港沒有立即大規模求援，「就是朝着躺平的方向去」，若再拖一拖，疫情徹底失控、更大規模的感染，只能放棄動態清零、與內地通關的目標，「可能會就勢把目標調整轉向和歐美及其他國家通關，參加所謂的國際大循環」。

他在另一篇文章強調，如果內地未來要遵循國際實踐，為放棄「動態清零」做準備，香港反而可以是借鑑的「試點」和「小白鼠」。不過若香港選擇「躺平」，要與內地通關，「就只能等到內地系統性調整防疫政策之日」。

《人民日報》上周發表文章提到，動態清零是符合香港社會實際情况的科學選擇，香港社會應堅定動態清零的意志和信心。