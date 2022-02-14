華北暴雪 冬奧多場比賽延期 男子大迴轉33人未能完賽 谷愛凌備戰再衝金

明報記者

北京上周六晚（12日）迎虎年頭一場降雪，氣象局發出暴雪黃色預警信號，故宮內漫天飛雪花，紅牆黃瓦吸引遊客拍照，有人帶同「冰墩墩」玩偶打卡。不過在冬奧的延慶賽區，當地道路、山坡積雪厚達20厘米，能見度極為有限。男子高山滑雪大迴轉的賽事一度延時舉行，84名參賽選手中，多達33名未能完成首輪比賽，許多人跌落或滑出賽道。

積雪20厘米 能見度極有限

「我真的什麼都看不到，雪下得很大」，法國選手潘蒂羅（Alexis Pinturault）在完成第一輪比賽後說道，賽道邊緣看不到任何地標。他的隊友亦稱，很難知道自己所在位置，「有時候真的不知道自己要去哪裏」。國家雪車雪橇中心的一名職員甚至為降雪量感到吃驚，稱「這裏從不下雪」。北京、延慶和張家口因過往降雪量低，今屆冬奧幾乎100%使用人造雪。

雪橇中心職員吃驚：這裏從不下雪

在張家口賽區，參賽選手們早上如期參加賽前訓練，不過其後風雪愈來愈大，氣溫低至零下攝氏12度，坡面障礙技巧場地旁邊的U形場地已被厚積雪覆蓋。志願者使用巨大的掃把、鐵鍬清除行人道、樓梯的雪。北京冬奧官方Twitter轉發一段影片，顯示有人打扮成「冰墩墩」的模樣，拿着掃把在雲頂滑雪公園掃雪的畫面，並稱「讓我們一起掃雪吧」。

由於持續降雪，大會最終決定將賽事延至今日舉行，日前在自由式滑雪大跳台項目奪金、成為內地「頂級流量」運動員的谷愛凌（Eileen Gu）亦會出戰，爭取個人今屆第二金。新華社緊貼其動向，報道「大雪紛飛，谷愛凌雪中備戰」的消息。另外自由式滑雪女子空中技巧資格賽也將延期。

下雪影響雪溫雪質 不利發揮

為什麼與雪相關的比賽，反而會「怕」雪？央視報道指出，下雪會影響賽道的雪溫和雪質，新增積雪也讓賽道表面鬆軟，不利於選手發揮；而降雪能見度較低，會影響運動員和裁判的視野。

據中新網報道，北京冬奧組委副主席楊樹安昨日在新聞發布會上表示，由於雪下得太大、太急，不滿足能見度的要求，為確保運動員安全，把比賽延遲舉行。張家口賽區上千名工作人員已到賽道清雪。張家口賽區雲頂場館群的負責人表示，在下大雪時，要做到「隨下隨清」，防止多撒融雪劑，保持賽場的乾淨整潔。

北京市當局派出除雪車輛在賽區鏟雪，不過掃雪鏟冰應急保障人員在進入冬奧會閉環內，要盡量避免與閉環內人員接觸，原則不下車，離開閉環後要消毒。

受降雪影響，北京公交集團166條路線停駛，首都國際機場、大興國際機場部分航班取消。京津冀降雪在今日後會逐漸減弱、結束。

（北京冬奧）

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