情侶搶2022‧2‧22結婚 恰逢周二正月廿二 網民稱「最有愛一天」

婚姻註冊機構加班 2‧14反遇冷

每日經濟新聞網報道，上海多區本月22日和14日的結婚註冊預約人數相差懸殊，徐匯區和靜安區22日的預約各有120對和近100對，14日只有前者一半；普陀區這兩天分別是80對和30對，楊浦區分別為147對和58對。截至上周四（10日）12時，江蘇全省預約在2月22日註冊結婚的情侶已有4696對。

雲南昆明和陝西西安的情况同樣火爆。西安市民政局專門在微信公號發文《西安的新人們，2月22日領證看這裏》，表示當天全市20個婚姻登記中心採取網上預審資料、延長辦公時間等方式，預約不限號，在做好常態化疫情防控的基礎上，全力滿足新人們的婚姻註冊需求。

大洋網報道，廣東民政婚姻登記網上預約系統顯示，本月22日廣州各區民政婚姻登記處的可預約數量均為零。廣州市婚姻註冊機構表示，已增加服務力量、延長服務時間、優化登記程序等措施做好服務保障工作，各區婚姻註冊機構將提前半小時上班，根據實際情况延長辦公時間，確保滿足市民群衆婚姻註冊需求。官方還表示，只要感情好，天天都是好日子，未能預約上的市民也可選擇其他「有愛」的日期辦理婚姻登記。

專家：追求吉祥數字是傳統文化

廣東省心理諮詢與治療專委會副主委于東輝認為，這種對美好、吉祥數字的追求，是中華傳統文化中的一部分，與其說是相信這種數字有神奇的力量，倒不如說是心理上的一種積極暗示，認為自己得到祝福，能夠獲得美好的婚姻生活。于東輝也指出，不能太執著於吉日、吉時，凡事擇日，可能影響正常工作和生活，給自己、家人和親朋好友帶來麻煩。他說，現在大部分新人在考慮「網紅吉日」的同時，也會權衡便利性，比如選擇在周末、假日結婚，親友較方便參與。