多地落大雪 應急管理部部署防災

新華社報道，針對近日自西向東的大範圍雨雪天氣，應急管理部昨召開視像會商調度會議，與中國氣象局會商研判，連線多地應急管理廳局和消防救援總隊、森林消防總隊，部署各地做好此輪低溫雨雪冰凍天氣的防範應對工作。

會議指出，本輪雨雪影響範圍廣、降雪量多、降溫幅度大，特別是當前正值北京冬奧和春運返程高峰期，做好災害防範應對工作意義重大。會議强調，要强化風險意識和底綫思維，按照應急預案適時啓動應急響應；强化安排部署和監督檢查；强化會商研判和信息發布；强化應急準備和搶險救援；强化應急值守和信息報送。會議要求，各級應急管理部門要嚴格落實24小時值班和領導帶班制度，遇重大險情、災情第一時間上報，及時處置突發災害。

央視引述國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，昨日內地發送旅客755.7萬人次。其中鐵路111.3萬人次，公路601.0萬人次，水路27.2萬人次，民航16.2萬人次。