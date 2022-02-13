知乎傳裁員 監控離職傾向系統曝光

3年費用僅4萬元

近日有網民稱，知乎視頻部門正在裁員，幾乎裁掉一半員工。知乎回應稱在視頻業務上沒有裁員計劃，還歡迎視頻業務的優秀人才加入。紅星新聞報道，與該消息同時曝光的，是知乎安裝了行為感知系統，可以通過監控員工的上網行為獲悉其瀏覽招聘網站、投簡歷等行為，以此了解員工是否想離職。研發該系統的深信服市值超過600億元，其全網行為管理產品已經連續12年保持國內市場佔有率第一。

紅星新聞稱，不僅知乎，蘇寧電器也使用深信服系統。昨日有深信服李姓人員稱，現在大公司或多或少都有用深信服產品，只是可能不太相同。假設一家公司寬頻是100M，需監測的終端數量為200個，在只使用上網行為管理系統的情况下，3年的費用僅為4萬元。其又稱，產品經公安備案，又建議客戶要告知員工。

據李提供的離職傾向分析相關頁面，管理者可限定一段時間，查看該期間訪問招聘網站的用戶、時長和次數。如過去一周，某公司市場部一名員工訪問招聘網站1小時20分，包括拉勾網、智聯招聘、BOSS直聘等，累計訪問20次。