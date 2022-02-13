歐盟投訴中國脅迫立陶宛 多個世貿成員要求加入

加日台加入美澳英行列

立陶宛因與台灣關係升溫，遭到中國大陸在外交及經貿上施壓報復，近月以來中國海關拒絕清關立陶宛貨物，拒絕立陶宛的進口申請，並向其他歐盟成員國企業施壓，要求向中國出口時從其供應鏈中移除立陶宛產品。為此歐盟在1月27日向世貿組織投訴中國，強調中國對立陶宛採取的「歧視貿易」已影響整個歐盟供應鏈。

隨後，美國、澳洲等國表態尋求加入諮商，美國之音報道，英國在上周早些時候提出類似請求。上周四（10日），加拿大成為最新加入行動的國家。加拿大全球事務部在一項聲明中說：「加拿大反對經濟脅迫並與志同道合的伙伴站在一起，支持基於規則的國際貿易。」「政客」（Politico）新聞網站10日亦引述一名對此案有直接了解的歐盟高級官員說，除加拿大外，日本和台灣也要求加入歐盟的投訴。

不過，中央社報道，歐盟近期表示，仍將繼續尋求外交解決方案，因為中國是歐盟的「重要伙伴」，上周五（11日）傳出歐盟與中國將在今年4月舉行領導人峰會，立陶宛預計將是重要的議題之一，中歐如何處理備受矚目。

根據WTO規則，在第一階段因屬雙邊諮商，中國有權拒絕其他國家加入諮商，因此歐盟在與中國60天諮商期滿後，若諮詢未成，可以進入第二階段請求成立爭端解決小組，屆時第三方會員國就可以參與。