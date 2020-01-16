31省份GDP目標出爐 多爭6%以上 海南9%最高 擴大投資刺激消費成佈局重點

昨日（12日）上午，天津市第十七屆人民代表大會第六次會議開幕，上游新聞報道，市長廖國勳在政府工作報告中指出，2022年，預期地區生產總值增長5%以上。因受疫情影響，天津兩會推遲，成為最後一個公布2022年經濟增長目標的地方。至此31個省份2022年GDP增長目標全部出爐，其中有9個省份在7%及以上，海南最高，設在9%左右。在6%以上、7%以下的則有12個省份，另有10個省份在5%至5.5%之間，其中最「保守」的是北京市和天津市。

湖北去年增速12.9%第一 海南11.2%居次

中新財經報道，海南2021年主要經濟指標歷史性走在全國前列，11.2%的增速位居全國第二，兩年平均增速位列第一。數據顯示，海南2021年離島免稅銷售額突破600億元，2022年設定了銷售1000億元的目標。去年經濟增速12.9%成為全國第一的湖北，2022年設定7%左右的增長目標；山西在煤炭需求和價格猛漲的情况下，2021年GDP增速達9.1%居全國第三，今年目標6.5%左右。湖北和山西均表示今年要在實際工作中盡可能爭取更好結果。

在31省份中，只有西藏、寧夏和河南的2022年目標高於2021年實際增速。其中去年受洪澇災害和疫情多重影響的河南，經濟增長6.3%，2022年則提升到7%。河南省長王凱上月6日在政府工作報告中指出，確定這一目標，「充分考慮了優勢和潛能，估計了困難和挑戰，銜接了規劃和戰略，有利於引導預期、提振信心、凝聚力量，是積極的、有為的，同時也需要付出艱苦努力才能完成」。

至於去年在內地GDP總量居前三的經濟大省廣東、江蘇、山東，2021年的增速為8%、8.6%、8.3%，今年均將增長目標設在5.5%。粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆認為是相對謹慎，留一定餘地。

去年12月召開的中共中央經濟工作會議，研判中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，並提出今年「經濟工作要穩字當頭、穩中求進」、「政策發力適當靠前」的要求。國家發改委負責人近日亦表態，要着力釋放消費需求，同時適度超前開展基礎設施投資。從地方兩會透露的信息看，擴大有效投資、釋放消費需求已成為佈局重點。

專家：一類務實 一類進取

中國民生銀行研究院高級宏觀分析師應習文分析，各地設定2022年增長目標時大致分兩類。一類相對務實和謹慎，目標與潛在增速差距不大，除將穩增長作為主要任務外，會兼顧一定改革目標。另一類是實現發展目標存在一定挑戰的省份，其目標與潛在增速相比偏高。其中一部分是相對進取的省份，在2022年將以加快經濟增長作為重要目標，如海南、江西、安徽等；另一部分則是經濟增長壓力較大，穩增長任務相對艱巨的省份，如遼寧、吉林等。

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