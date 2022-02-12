廣東今年力推橫琴前海合作區建設

5要求包括統籌防疫三地交流合作

李希指出，過去一年廣東「抓住」建設橫琴、前海兩個合作區和在大灣區建設「高水平人才高地」等重大機遇，與港澳攜手推動大灣區建設，取得新進展。他稱今年是推進大灣區建設重要一年，提出5項要求，包括1）全力推進橫琴、前海兩個合作區建設；2）全面加強粵港澳協同創新和產業協作；3）全面深化粵港澳基礎設施銜接和規則對接，深化實施「灣區通」工程；4）全面深化三地就業、教育、醫療、養老領域政策銜接，以及5）統籌做好疫情防控和三地交流合作。

王偉中：共建大灣區國際金融樞紐

王偉中強調，要堅持「中央要求、灣區所向、港澳所需、廣東所能」，與港澳攜手打通三地合作障礙、拓展新的發展空間，加快編製橫琴總體發展規劃，統籌及改善產業發展空間和深港合作佈局；深入推進琴澳一體化，共建大灣區國際金融樞紐；以及加深民生合作，制訂更精準的專項政策，令港澳人士在內地生活就業更方便。

明報記者