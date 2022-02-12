十四五電視劇規劃 禁違法失德藝人亮相 廣電局統一片酬合約

演員總片酬禁超製作費40%

《證券時報》報道，2015年開始，「熱錢」湧入影視行業，天價片酬頻現，當時很多流量明星一齣戲片酬高達8000萬至1.2億元（人民幣，下同）。當局以「限薪令」應對，2017年多個行業協會聯合發布「關於電視劇網絡劇製作成本配置比例的意見」，要求每部劇集全部演員總片酬不得超過製作總成本40%，主要演員片酬不得超過總片酬70%。2018年三大影片網站與六大製片公司表明推行新的定價規則，單個演員單集片酬不超過100萬元，總片酬不超過5000萬元，但仍難遏高片酬。

去年初，女星鄭爽因代孕事件引發爭議，後被揭此前拍攝電視劇《倩女幽魂》（已更名《只問今生戀滄溟》）的片酬為1.6億元，並分拆4份合約規避「限薪令」，後遭上海市稅務局開罰追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。

「規劃」重申2017年的片酬分配比例。廣電總局官網前日發消息稱，已向各省市有關機構發出通知，要求結合實際認真貫徹落實「規劃」。規劃指出，堅決反對電視劇市場惡性競爭、不正當競爭和市場壟斷行為，防止資本無序擴張，引導電視劇製作機構科學合理安排製作成本結構，加強成本管理和收入核算；又要求規範包括演員片酬在內的收入分配秩序，推廣使用標準化、制度化、制式統一的片酬等勞務合同；強調要健全事前事中事後全鏈條全流程監管機制，嚴肅處理有偷逃稅、「陰陽合同」、天價片酬等違法違規行為的演員和相關機構，禁違法失德藝人在電視劇發聲出鏡。

拍劇題材須重點選「國家大事」

此外，規劃要求全國文藝工作者，尤其是電視劇相關工作者，把「黨和國家大事要事、重大國家戰略、黨的光輝歷史和精神譜系、人民群衆偉大實踐、中華優秀傳統文化等」作為重點選題領域，又提出對青年演員和經紀人開展思想政治、職業素養、法律法規等培訓，「做德才兼備、德藝雙馨的電視劇工作者」。