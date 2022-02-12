下院通過強化與台關係動議 英9議員月底訪台 外交委：取經抗中共

委會隔逾十年再訪台 將晤蔡英文

中央社報道，訪問團預計下周六（19日）出發，在台期間將拜會蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫及其他高級官員。英國國會外交委員會上次訪台是2006年，當時台灣總統為陳水扁。

董勤達指出，台灣民主面臨來自北京較以往更強大的壓力，此訪除表達英國與台灣同在，也是向台取經，台灣處在與中共影響力作戰的第一線，英國也是中共相關活動的受害者，「我們必須了解如何深化合作，以有效應對侵蝕自由民主的各種威脅」。董勤達去年3月被中國外交部列入制裁名單，禁止他及其直系家屬入境（包括港澳），凍結其在華財產，禁止中國公民及機構與其交易。

台灣外交部副發言人崔靜麟表示，誠摯歡迎訪問團，將嚴守中央疫情指揮中心現行的防疫政策，以「外交氣泡」模式接待，正透過台灣駐英代表處與訪團溝通協調各項細節，適時公布。

台感謝英動議 外交氣泡模式接待

此外，「英台友誼和合作」動議經過近3小時辯論，約20名議員發言，最終以無異議方式通過，是下議院繼2017年「英國與台灣關係」辯論後再度就加強英台關係的政策辯論。台灣外交部昨發新聞稿對此表示感謝，並強調台灣與英國及全球理念相近國家，在後疫情時代針對半導體產業、全球供應鏈重組、強化民主韌性及對抗混合威脅，必定有廣大合作空間，台灣政府將持續透過既有對話及合作渠道，與英國加強合作，尋求各種深化台英伙伴關係的創新作為。