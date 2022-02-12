北京聞風：尼克遜訪華50年 中美能否再破冰？ ／文：鍾鳴九

中美運動員冬奧互送禮

5日，中國冰壺混雙組合范蘇圓和凌智賽後向美國對手珀辛格和普利斯贈送「冰墩墩」冬奧紀念徽章，同時他們也收到這對美國組合回贈的禮物。普利斯表示：「我從來沒有感受到針對我們或我們國家的敵意，我們也盡量對他們表示出相同的尊重。畢竟我們都流着相同的血液。」

美國單板滑雪運動員莫德在社交媒體曬出片段，她回想起開幕式當晚，看着中國志願者對自己用英文大喊「歡迎來到中國」那一幕時忍不住熱淚盈眶，稱來到北京，「我們感到賓至如歸」。

中美混血、接受兩國教育的中國選手谷愛凌8日獲得自由式滑雪女子大跳台決賽金牌後，媒體問及其國籍和中美生活如何平衡，她回答感謝中國和美國。體育一定是用來團結人類的，而不是分化我們的。此前，美國奧委會董事會主席萊昂斯在北京指出，「我們認為政府應該相互合作以解決世界上的分歧，並允許運動員做他們最擅長的事情，即與來自世界各地的其他運動員一起展示和平與和諧」。

場外兩國交鋒續激烈

賽場外，兩國交鋒依然激烈。5日，美國眾議院審議通過「2022年美國競爭法案」。中國外交部表示，該法案詆譭中國發展道路和內外政策，鼓吹開展對華戰略競爭，就涉台、涉疆、涉港、涉藏等問題指手畫腳，中方對此堅決反對。7日，美國國防部宣布總值約1億美元的對台軍售案。中國國防部9日表示，中方強烈要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。

眼下，美國國務卿布林肯正展開新一輪印太之行，無疑是「意在中國」。中國外交部9日表示，希望美國等有關國家看清大勢，放平心態，摒棄冷戰思維，多為地區和平、穩定與繁榮「添磚加瓦」。

外長王毅去年底表示，2022年中美雙方應當重拾融冰初心，推動美國對華政策回歸理性，推動中美關係重回正軌。王毅還提及2022年中國外交六大任務，其中一大任務是「致力推動中美關係穩健前行」。今年恰逢美國總統尼克遜訪華暨《上海公報》簽署50周年。1972年2月21日至28日，尼克遜訪華7天，標誌着中美關係在長達22年的「冰封」期後進入一個新的歷史階段。中國外交部近日透露，中美雙方將於近期舉辦一系列紀念活動。而現在正舉行的北京冬奧會否成為兩國再次破冰的契機，值得關注。

文：鍾鳴九