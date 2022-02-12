內媒揭對話 中美前財長籲抵「脫鈎」壓力 專家：兩國對話渠道順暢 未來關係續緊張

在1月舉行的全球財富管理論壇‧上海蘇河灣峰會上，中國前財長、全球財富管理論壇理事長樓繼偉和美國前財長、保爾森基金會創始人兼主席保爾森（Henry Paulson）就中美競爭與合作等話題閉門對話，有關內容昨日由內地媒體披露。由於9日美國商會國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）曾表示，如果與華就採購承諾的磋商失敗，拜登政府可能加徵新關稅。因此有關中美前財長的對話，不免引來猜想。

樓繼偉保爾森稱目前難題是疫情

中新社報道，樓繼偉和保爾森都認為目前最大的問題是疫情，其中保爾森對在此背景下各國間缺乏協調，以及保護主義的興起頗感憂心，並提醒加徵關稅等保護主義行為，以及愈來愈多的科技封鎖現象存在着「走極端」的危險。「我們需要頂住『脫鈎』的重重壓力，未來全球機制將變得愈來愈重要。」

保爾森又稱，儘管雙方政治制度、價值觀和經濟體系不同，但也存在非常重要的共同利益，比如氣候變化問題，以及全球秩序穩定等。樓繼偉對此贊同，同時提到美方當前的一些做法不利於中美雙方，如對華加徵關稅實際上增加了美國消費者負擔，「美國做這些事吃虧」，認為取消加徵關稅有利於美國消費者。

《21世紀經濟報道》引述保爾森稱，兩國需要制定一個框架，以確定在哪些領域開展競爭、如何競爭，在哪些領域合作，以及如何處理兩國間的衝突。「這一點極為重要。現在兩國間有點大國對抗的意思。」

樓稱取消加徵關稅利美消費者

近期美國在對華事務上動作頻頻，包括將涉及生物、激光、光電、半導體、精密器械等領域的33家中國實體納入未經核實清單，科技「脫鈎」姿態明顯。《北京日報》旗下「長安街知事」報道，中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉認為，「脫鈎」一直是美國國內一些人、尤其是反華勢力不斷在渲染的一個話題。現在拜登政府在科技領域希望以所謂「小院高牆」的方式聚焦競爭，盡可能減少美國損失，同時對中國造成更大殺傷。這是當前美國認為可以維護霸權的重要手段，也是可以進一步拉攏盟友和伙伴的手段。他說，但是「脫鈎」不現實，也不可能沒有誤傷。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘教授對本報表示，樓繼偉和保爾森都不是決策人物，特別是保爾森與華關係密切，他們的對話是一種願望，改變不了中美關係的現狀；「要劉鶴（副總理）和戴琪（美國貿易代表）對話才有用」。他認為，中美官員目前溝通渠道順暢，但溝通不等於解決問題。近日美國將免除特朗普時期對歐盟和日本加稅的部分關稅，卻對中國加強高科技制裁，「中美關係的僵局始終沒打破，未來還是會緊張」。

明報記者

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