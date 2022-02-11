疑「靠關係」進寺燒香 醫企老闆涉違防疫令

《證券時報》報道，呂建明後來刪除上述帖文，重發微博稱：「因為疫情，最近徑山寺不對外開放，正門不開，但是停車場邊偏門並未關閉，任何人都可以出入。……我進大殿燒了3支香。」業界人士指出，此舉意在隱瞞違反防疫政策，似在推卸責任。徑山寺景區運營方杭州余杭徑山旅遊度假公司前日表示，依防疫政策，農曆新年至當日寺廟內部都不對外開放。余杭區統戰部人士透露，據調查確實有個別僧人接到電話後把人從偏門放進寺廟。

澎湃新聞昨以投資者身分聯絡通策醫療，一名工作人員稱，此事尚無定論，並不影響旗下醫院營運，建議投資者關注公司本身，而不是八卦新聞。

9月將承辦亞運會的杭州，在農曆新年前曾爆發疫情。聯合報昨引述財新網稱，為保障亞運會，嚴防新冠病毒「物傳人」，杭州9日起對全市進口商品專業賣場進行整頓，須先停業並提交相關進口手續證明，經防疫查驗後，方能恢復經營。