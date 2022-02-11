官方證徐州八孩母遭拐賣 夫涉非法拘禁被捕

徐州市聯合調查組周一曾通報，「八孩母親」楊×俠來自雲南福貢縣亞谷村，原名小花梅，早在1996年、第一段婚姻離婚後已出現言語行為異常。其後被同村的桑姓女子帶到江蘇後走失，桑女當時無報警亦無通知家屬。

另拘兩人涉拐賣婦女

調查組昨晚再通報，經部、省、市公安機關對楊×俠與其親屬的DNA檢驗比對，證實她就是小花梅。她的55歲丈夫董×民涉嫌非法拘禁罪，48歲的桑×妞、以及她67歲的丈夫時×忠涉嫌拐賣婦女罪，3人被拘捕。不過沒有交代當中的犯案詳情。

法律專家指夫應以強姦罪論處

通報又指，豐縣已對楊婦及其家人的生活提供低收入保障。教育部門落實學生資助政策，保障其子女受教育權；婦聯的愛心志願者和鎮、村幹部幫助對其子女進行關愛陪伴和生活照料。

豐縣在首兩次通報中，指「不存在」或「未發現拐賣行為」。結果網絡輿論不斷發酵，最終推動案件進展；網民批評「政府公信力被一次次的消耗」。此份通報亦顯示，公安部、江蘇省公安廳都介入了案件的調查。

亦有法律學者指出，若案中董×民明知女子患精神病、缺乏正常認識能力與意志力，仍與之發生性關係，不論女子是否同意，應以強姦罪論處。