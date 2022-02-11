谷愛凌遭搶註28商標 部分獲批 含科學儀器家具廚具 專家：可請求無效

第一個搶註商標2019年申請

澎湃新聞網報道，中國商標網共有28宗「谷愛凌」商標申請，時間從2019年6月10日到去年3月21日。最早的兩個申請者為「東海縣曲陽鄉蔣紅雨書店」和位於吉林敦化市、名為「張帥」的個體，他們同日分別在28類冰刀、冰鞋等滑雪器材、28類玩具等和25類服裝鞋帽等商品上，申請15個「谷愛凌」商標，均被駁回。但「張帥」當天在另外11個類別上的「谷愛凌」商標註冊都已成功，包括廣告銷售、教育娛樂、皮革皮具、科學儀器、運輸工具、家具、燈具空調、廚房潔具等。此外還有4個實體申請了12個「谷愛凌」商標，目前處於駁回、無效或等待實質審查狀態。

在第一個「谷愛凌」商標申請前數天，2019年6月7日中新網剛以「15歲美國天才滑雪運動員入籍中國，有望衝擊冬奧金牌」為題進行報道，同日《新京報》也發表谷愛凌「3歲時開始學習滑雪，9歲就拿到全美少年組滑雪冠軍，剛滿15歲世界盃奪冠」的故事。此前央視也以紀錄片《冰雪之巔》介紹這名天才少女的成長之路。

網民剪輯賽事二創 當局稱或侵權

上海創遠律師事務所律師馬式輝認為，已獲註冊的「谷愛凌」商標很可能存在惡意搶註、囤積等不正當行為，谷愛凌、其他單位或個人均可請求宣告該商標無效。

另據《北京日報》報道，近日不少網民剪輯冬奧賽事節目進行二次創作，「谷愛凌最後完美一跳，挑戰1620超高難度」「谷愛凌奪金最後一跳慢鏡頭」等短片廣泛傳播。市民胡女士表示，上班忙碌的年輕人喜歡用手機第一時間觀看最精華的片段，然後再回看完整的賽事片段。

不過，北京知識產權法院法官表示，冬奧賽事節目受《著作權法》保護，未得到權利人許可的二次創作可能侵權。呼籲要謹慎傳播冬奧會賽事節目，避免侵害相關權利人的合法權益。