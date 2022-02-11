中國太空站將同泊兩神舟 太空人首在軌輪換

北京日報App消息，中國太空站天和核心艙自去年4月29日成功發射至今，已在軌運行286天。航天科技集團五院空間站系統副總設計師柏林厚稱，在太空出差的神舟十三號乘組，將在太空駐留滿6個月後返回地面。而在太空站建造階段，將依次發射天舟四號、神舟十四號、實驗艙Ⅰ、實驗艙Ⅱ、天舟五號、神舟十五號六艘航天器。最終太空站將完成T字構型建造，艙內活動空間將超過110立方米，可實現長期3人、短期6人駐留。太空站完成功能、性能在軌測試後，將轉入運營階段。

柏林厚表示，今年太空站將首次同時停靠神舟十四號、十五號兩艘神舟載人飛船，實現3名太空人乘組在軌輪換，並首次形成6艙組合體構型。太空站在軌建造任務密度大，且任務間高度耦合、相互關聯，建造過程中對接分離動作將達到10餘次，同時將實施艙段轉位、大小臂組合工作、貨物出艙等新任務，這意味對太空站組合體的狀態管控異常復雜。太空站建造完成後，將持續開展太空人駐留和多領域空間科學技術試驗。