停進口立陶宛牛肉 京：立應糾正錯誤

海關總署官網前日（9日）更新進口肉類名單，增列暫停接受自2月9日起啟運的立陶宛牛肉進口申報，未說明原因。路透社指出，若肉類出口國國內爆發牲畜疾病，海關通常就會停止從該國進口。但立陶宛最近沒有向世界動物衛生組織（OIE）報告任何動物疾病。報道指，英國在周一宣布加入美國和澳洲的行列，支持歐盟在世貿組織提起貿易訴訟，指控中國對立陶宛實施貿易限制，反對「脅迫性貿易行為」。中國海關是在此之後更新有關名單。

大陸外交部發言人趙立堅昨未正面回應暫停進口原因，表示立陶宛應正視客觀事實、糾正自身錯誤，回到堅持「一個中國」的正確軌道，而不是混淆是非、惡意炒作，更不是拉攏其他國家聯合對華。

台灣外交部對大陸做法表示譴責，指大陸持續以不當政治霸凌跟經濟威迫施壓立陶宛，台灣將堅定與國際民主盟友團結一致，持續以實際行動支持立陶宛渡過難關。

中國是全世界最大的牛肉進口國之一，去年總進口量達236萬噸，從立陶宛進口的牛肉達775噸，佔整體0.03%。