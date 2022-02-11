4部委開網企座談會 馬化騰：堅持科技向善

出席座談會的共有27間網企負責人，「網信中國」昨發布消息稱，會上充分肯定網企日益成為建設網絡強國的中堅力量，在推動經濟社會發展中發揮重要作用。騰訊主席馬化騰隨後在訪談中表示，從中再次感受到黨中央、國務院和主管部門對互聯網行業的重視和關心。騰訊將「堅持科技向善」，在深化改革中提質增效，在規範發展中做優做強。

27網企與會 會上指推進建網絡強國

座談會指出，要正確看待監管舉措，充分認識互聯網領域健全法治、完善監管為企業健康發展提供有力保障。阿里巴巴董事會主席張勇表示，在國家部門指導、督促、管理下，網絡空間日益清朗，互聯網營商環境更加公平有序。「合規經營是企業發展的前提」，阿里將堅定消費戰略，推出紓困舉措，助力中小企業發展。小米集團總裁王翔表示，會加大研發投入，在智能硬件、智能汽車等領域深耕，為中國智能製造產業、網絡強國作出貢獻。

座談會還強調，網企要勇於改革創新，堅持守法經營，努力做大做強，實現競爭力更強、影響力更大的發展。字節跳動董事長張利東指，公司會主動調整業務方向及目標，在2B（面對企業的服務）、VR等領域持續發力，積極開拓全球市場。京東總裁徐雷稱，將加強合規能力建設，加大科技創新投入，同時發揮大企業責任擔當，服務國家發展大局，投身鄉村振興和共同富裕。上周四，京東董事會主席劉強東宣布捐贈約23.4億美元（約182.5億港元）股份用作慈善。