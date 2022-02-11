華採購未達標 美：磋商失敗或加關稅 中國學者：勢加劇美通脹阻復蘇

路透社引述薄邁倫稱，拜登政府還考慮了其他選項，包括與歐洲和其他盟友更密切地合作，以形成統一陣線對抗北京，要求其為國際企業提供更公平的競爭環境。

數據揭華購買量不足目標六成

據美國周二公布的貿易數據顯示，中國在貿易協議中承諾的購買目標只實現不到60%，沒達到兩年內購買量從2017年的規模增加2,000億美元的承諾。《華爾街日報》引述美商務部稱，美國去年對華貿易逆差增長14.5%，達到3553億美元，不過仍低於2018年4182億美元的最高紀錄。美國貿易游說團體「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）首席經濟學家費瑞（Jeff Ferry）認為，美國至今仍依賴中國和其他國家的供應。

薄邁倫表示，美國商會支持政府與中國官員舉行會談，「但是，如果這些磋商不能成功地讓中國落實協議中的條款，那麼我確實認為政府可以考慮採取進一步行動的工具，」他稱，「政府正在考慮一系列選項，目前我們不支持其中任何一個選項，選項可能包括301條款行動和類似行動。」美國前總統特朗普利用301條款，在2018年和2019年對價值數千億美元的中國輸美商品加徵關稅。

外交部：威脅施壓破壞互信

央視報道，外交部新聞發言人趙立堅昨表示，對於兩國經貿關係中的問題，中方一向主張雙方本着相互尊重、平等協商的精神妥善解決，美方威脅和施壓，「只能破壞雙方互信和對話談判的氣氛」。中國商務部發言人高峰亦在例行發布會上表示，中美首階段協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等不利因素，推動雙方共同落實。「希望美方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件」。

專家：加徵關稅或令貿協化為烏有

南京大學國際關係研究院副教授鄭安光認為，薄邁倫帶威脅意味的表態會對中美磋商產生不利影響。俄羅斯衛星通訊社援引鄭安光稱，如拜登政府真以此為藉口加徵關稅「懲罰」中國，中美第一階段談判成果或會化為烏有，下一階段談判也將變成泡影。鄭安光說：「新加徵的關稅勢必會加到美國企業和消費者頭上，使美國國內已經令拜登政府焦頭爛額的通貨膨脹雪上加霜，嚴重影響美國普通人的生活和疫後的經濟復蘇。」

美國1月通脹率超過預期，美勞工部周四（10日）公布的數據顯示，1月消費者價格指數（CPI）同比上漲7.5%，高於去年12月的7%，同比升幅達到40年來最高水平。

（綜合報道）

（中美角力）

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