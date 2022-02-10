審核員猝死 B站否認逼加班

B站增聘1000人 專組處理善後

審核的工作一般包括刪帖，網上傳出「暮色木心」農曆新年期間每天夜更工作12小時猝死的消息後，一度遭刪帖。界面新聞報道，B站內容安全中心周一（7日）發內部電郵反駁有關傳聞稱，該員工正常上下班，工作時間為早上9時半至下午6時半，做5休2，事前一周內並未加班。但內地招聘平台顯示，B站對該職位描述為「有夜班、通宵班、每天工作12個小時，做1休1，介意勿投遞」。

自稱死者表姐的網民透露，表弟25歲，平時體檢沒大問題，事後B站沒有提供解决方案，不可能認定為工亡，表弟出殯那天公司也無派人出席。

B站前晚表示，「暮色木心」從事具全天候特殊屬性的內容審核工作，沒回鄉過年，帶領小組安排了一天8小時、上5休2的春節輪更計劃，公司也支付法定3倍日薪。通報指出，「暮色木心」是在家中突發腦出血，昏迷前撥打急救電話。B站承認，事發後相關溝通、善後一度陷入混亂，向家屬致歉。B站又提出將加强關注審核員工的健康。