台天弓導彈混陸製劣零件 倘使用或致無法射出 供應商遭起訴

天弓射程200公里 防空主力

由台灣軍方屬下的中山科學研究院研製的地對空天弓導彈，作戰範圍達200公里，目前已大量部署在台灣本島及外離島，負責台灣空防及攔截彈道導彈的重要任務。

綜合《鏡周刊》、中時新聞網報道，台灣檢調及軍方情治系統，經過長時間佈線，發現至少有兩家中標天弓導彈供應廠商，涉嫌使用劣質大陸製零件。中標廠商之一的陳姓東主，用自己及兩名兒子的名義開設昂神以及勳璋兩家科技公司，2018年取得中科院導彈線性積體電路標案，又在2019年取得矽控整流器標案。

矽控整流器主要是用於導彈點火裝置，軍規僅美國公司生產，中科院採購合約明訂原產地不得為大陸地區，當時中科院向陳氏父子共購買600顆矽控整流器，每顆1萬元（新台幣，下同。約2800港元）。陳氏父子只向美國原廠購買86顆，其餘採購大陸製劣質品，每顆僅約80元（約22.4港元），再用影印機偽造美國原廠標籤交貨。2020年中科院再採購3780顆矽控整流器，陳氏父子又進口大陸貨交付。

陳氏父子以相同手法，分別向中科院供應了天弓導彈與導彈陣地等武器系統等重要零件，包括螺絲、爆炸用的過氯酸銨原料、軍規電線、二極體及線性積體電路等零件，全部蒙混過關。

報道稱，中科院「是在接獲檢舉後，才知收到劣質大陸貨」，隨即向檢調及軍方單位報案，檢調在虎年農曆年前將陳氏父子扣查，他們承認至少以此手法獲利上億元，檢方依欺詐、偽造文書起訴陳姓父子等人。報道又稱，陳氏父子供應的劣質零件，部分甚至在淘寶網站就能買到，導彈一旦使用這些瑕疵零件，「恐無法導電射出或引爆」。

中科院：驗收時發現 不影響產製

中科院昨發出新聞稿，表示相關不法行為，在驗收時發現，就立即移送司法偵辦，強調發現該不法行為時，已立刻啟動應變機制，並未影響後續的武器產製，以及各項專案任務推動。

根據知情人士表示，目前已掌握仍有其餘廠商用類似手法出賣台灣安全賺黑心錢，正在調查當中。