由港返回人員滯口岸 深圳籲預約 再多兩跨境貨車司機陽性

《南方都市報》消息，深圳口岸辦昨發出配合做好預約通關的提示。稱近期深圳灣口岸入境人員連日大幅增加，預約健康驛站持續客滿，隔離酒店客房緊張，接轉資源能力嚴重超出限制，並有未預約旅客滯留情况。但就沒透露有多少人滯留和如何安排。深圳當局提醒入境旅客，為避免影響已取得健康驛站預約的正常旅客出行，造成口岸聚集擁堵，增加疫情傳播風險及其他人身安全風險，要遵守預約規則。

「深圳口岸發布」微信公眾號昨又披露，深圳又發現兩名跨境貨車司機核酸檢測呈陽性，為4日以來的第六及第七宗。目前兩名司機所到場所已完成消菌殺毒，有關密切接觸者已按要求落實管控。第七名患者在前天自深圳灣入境閉環返港，有關情况已通報香港相關部門。

羅湖停入境快件派送

另外，羅湖區自昨日起，轄區內的郵政快遞企業停止入境郵件快件上門派送業務，全區設置9個集中消菌殺毒取件點，接到通知後收件人方可前往相關地點取件。

國家衛健委最新數據，內地前天新增73宗本土病例，其中72宗在廣西百色市。

（綜合報道）

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