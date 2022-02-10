「冰墩墩」賣斷市 炒家遭罰

門市排長龍 網上亦售罄

冰墩墩的形象取自國寶大熊貓。頭部的彩色光環，靈感來自國家速滑館「冰絲帶」；頭部外殼造型來自冰雪運動頭盔。整體的造型酷似太空人，掌心還有小紅心，造型憨態可掬。冬奧開幕後，在主媒體中心內的官方特許商品零售店，每天都有人排隊搶購。商店上午10時開門，但還不到9時，門前的隊就已拐了好幾個彎，甚至排到百米之外。因疫情原因，商店同一時段只准20人進入，有出才有進。

為保障供應，商店隨後貼出限購通告，熱銷商品每人限購3至4個。即便如此，不到半日，店內商品幾乎被搬空，許多人連手辦的樣子都沒見到，只看到空空的貨架。

在北京王府井的特許商品旗艦店，前晚11時，室外溫度已是零下，商店門前就已有人排長龍搶購冰墩墩了。因為冰墩墩的毛絨手辦，每天只上架300個，雖然一人限購一個，但如果不在前一天晚上排隊，幾乎不可能買到。在北京東四冬奧商品零售店，冰墩墩已銷售一空，只剩一隻定價33,950元（人民幣，下同）純金冰墩墩，但也被人訂走。在廣州的特許商店，前晚開售即引來搶購，很多顧客落訂後也要4月才有貨。

線上也是「一墩難求」。在奧林匹克天貓官方旗艦店，除預售的冰墩墩手辦和鑰匙扣，目前所有商品售罄，包括9980元的紀念銀盤。7日下午4時，該店冰墩墩手辦和鑰匙扣預售上架，不過幾秒鐘就被搶購一空。有網友表示定了鬧鐘來搶，鬧鐘剛停已買不到了，「懷疑預售開沒開過」。

多地現冰墩墩代購騙局

於是也滋生出來一批倒賣冰墩墩的「黃牛」。原價不到200元的手辦，要炒到2000元，還供不應求。新華社昨報道，日前，北京警方對在指定銷售網點等地高價倒賣冰墩墩並非法牟利的行為予以嚴厲打擊，目前查獲3人，並作出行政處罰。澎湃新聞報道，浙江寧波、嘉興、溫州、紹興警方最近兩天相繼發現代購冰墩墩騙局，其中寧波有市民報案稱，在網上向一男子以230元購買冰墩墩，款到發貨，但轉帳就被對方拉黑（拉到黑名單，即封鎖）。浙江東陽市則有商家涉嫌侵犯版權生產冰墩墩並售給網店而被查處。

東莞生產商增產

北京奧組委日前表示正在抓緊補貨，加大供應，稱售賣會持續到6月。東莞生產企業表示已經復工，將加開新模具趕訂單，每日增加五成產量，並在3月10日前交付3萬件產品。

明報記者

（北京冬奧）