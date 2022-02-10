谷愛凌為朱易打氣 稱內地社交網評論「九成正面」

觀察者網報道，美國媒體Insider周一（7日）晚在Instagram上，發布一張朱易淚灑賽場的照片，並配上一段文字：「在冬奧賽場摔倒後，放棄美籍而代表中國參賽的朱易正遭受着來自中國社交媒體用戶的攻擊。」Insider又寫道：「在冬奧會上，她在兩項比賽中摔倒，這在中國社交媒體上引發熱議。」

對此，谷愛凌在前述帖文的評論區回覆道：「作為一個真正使用中國社交媒體的人，我想在這裏說，90%以上的評論都是正面的和令人振奮的。這是運動的一部分，每個人都明白這一點。」

據公開資料，朱易2002年在美國加州出生，父親是湖北湖北鄂州人。2018年，朱易在全美花樣滑冰錦標賽新人組中奪得新人組的女單冠軍。2019年，朱易開始正式代表中國隊參賽。

谷：體育不需和國籍掛關係

而與朱易不同的是，奪金的谷愛凌成了內地網絡的寵兒，連帶她代言的企業股票也急升。但其國籍問題近日也引起關注。谷2003年生於美國加州，母親是北京人。中新社報道，在前日賽後新聞發布會上，谷愛凌回應國籍問題時表示：「我非常感謝美國以及美國隊，因為他們一直都非常支持我。同時，我也非常感謝中國和中國隊，因為我在這邊也得到了非常多的支持和幫助。」

谷愛凌還說，她覺得體育可以團結所有人，體育不需要和國籍掛關係，「我們所有的人在這裏，就是為了希望可以不斷地去拓展人類的極限」。針對外媒提到美國一些人士對她的批評，她說：「如果有人不相信我或不喜歡我，那麼這是他們的損失。」

（北京冬奧）